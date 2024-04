Schnelles Internet für Grevenbroich Deutsche Glasfaser verkündet Netzausbau in neun Ortsteilen

Die Deutsche Glasfaser hatte im Herbst vergangenen Jahres ein „Comeback“ in Grevenbroich gegeben. Schon vor zehn Jahren hatte das Unternehmen in Folge eines ersten Aufschlags Haushalte in einzelnen Ortsteilen ans Glasfasernetz angeschlossen, darunter in Kapellen und Hemmerden. Das Ziel, das die DG in der zweiten Jahreshälfte 2023 ins Visier nahm: Kostenpflichtiger Inhalt der Ausbau in ganz Grevenbroich.