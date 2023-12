Zweigstelle nach Explosion wiederhergestellt Filiale der Deutschen Bank in Grevenbroich nach Automaten-Sprengung wieder geöffnet

Den Tätern gelang die Flucht, sie brausten in einem schwarzen BMW in Richtung A 46 davon. Mit stark überhöhter Geschwindigkeit hatten sie über die Elsbachspange und die Landstraße 116 die Stadt verlassen. Sie wurden zwar noch von der Polizei gesehen – aber die Beamten kamen nicht hinterher. Gut vier Stunden nach der Explosion rückten Spezialisten der Kriminaltechnischen Untersuchung an, um den Tatort zu „scannen“ und Spuren sicherzustellen. Der Abschnitt der Bahnstraße musste in der morgendlichen „Rushhour“ gesperrt werden, es kam zu Verkehrsstörungen.