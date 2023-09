Bauaabeiten i Grevenbroich Deutsch-Ritter-Allee wird schon wieder Baustelle

Auch andere Straßen erhalten in diesem Jahr neue Fahrbahndecken. Auf der Merkatorstraße erhält ein Teilstück im Bereich des Finanzamts für 90.000 Euro eine neue Decke. Laut Stadt laufen auch auf einem Teil der Königslindenstraße in Neuenhausen Erneuerungsarbeiten (für 55.000 Euro). In den kommenden Wochen stehen nach Auskunft von Stadtsprecher Maaßen Straßenunterhaltungsmaßnahmen auf der Mauristraße in Hemmerden, Broichstraße in Hülchrath und Viehstraße in Neukirchen an. Insgesamt investiert die Stadt 2023 rund 360.000 Euro in solche Vorhaben.