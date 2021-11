Illumination in Grevenbroich : Deshalb erstrahlte das Alte Rathaus am Donnerstag in Orange

Deshalb erstrahlte das Alte Rathaus am Donnerstag in Orange

Illumination in Grevenbroich

Das Alte Rathaus erstrahlte am Donnerstagabend in Orange. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Die Stadt Grevenbroich hat am Donnerstagabend einen Hingucker auf dem Markt geschaffen. Während auf dem Weihnachtsmarkt noch die Aufbauarbeiten liefen, erstrahlte das Alte Rathaus in einem warmen Orangeton.

Hintergrund der Aktion am 25. November war der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Die Stadt beteiligte sich mit der Illumination, um ein Zeichen zu setzen. „Die Farbe Orange gilt als Sinnbild für Licht und Wärme. Sie steht für eine positive Zukunft und für die Hoffnung auf ein gewaltfreies Leben“, teilte die Stadt mit, die die Aktion mit der Frauenberatungsstelle FhF im Rhein-Kreis Neuss startete.

Seit nunmehr zehn Jahren bietet der Verein auch in Grevenbroich einmal in der Woche eine Beratung an. Die Stunden, die die Diplom-Psychologin Britt Bürgel anbietet, werden gut angenommen. Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen und Mädchen war bereits vor der Corona-Krise ein beträchtliches gesellschaftliches Problem. Das eigene Zuhause ist zu oft kein sicherer Ort: Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die von Gewalt im direkten sozialen Umfeld betroffen sind, kann die aktuelle Situation bedeuten, Tätern mehr ausgeliefert zu sein.