Spiritueller Zwischenruf Der Wunsch nach Weite

Ich bin sehr dankbar, dass dieses Geheimtreffen vom November 2023 im Potsdamer Landhaus Adlon jetzt in aller Munde ist. Ich bin sehr dankbar, dass es Journalisten gibt, die sich mutig dafür einsetzen, Lügen aufzudecken und Vertuschungen offenzulegen. Diesen Dank empfinde ich auch in Bezug auf „meine“ katholische Kirche. Ohne den öffentlichen Druck hätte sich die Kirche nicht so schnell in der Missbrauchsthematik bewegt und zu einem Vorreiter entwickelt, gegen Vertuschung und sexualisierte Gewalt vorzugehen. Es ist nicht krankhafte Neugier oder perverser Voyeurismus, wenn Journalisten hinter die Fassaden schauen wollen. Es dient vielmehr der Gefahrenabwehr, dass man nicht vor übertünchten Gräbern steht, wie ein Jesuswort lautet, ohne es zu merken. Auch übertünchte Gräber bleiben Orte, an denen es nur Tod und Verwesung gibt.