Ein Lichtermeer in Grevenbroich : „Wiler“ wird zur Weihnachtsstraße

Ein Lichtermeer in Grevenbroich

Gustorf Schon seit 25 Jahren sorgen die Anlieger der Straße „Auf dem Wiler“ für einen prächtigen Lichterglanz im Advent. Ihre „Weihnachtsstraße“ lockt längst auch Besucher aus den umliegenden Orten an.

Wenn es dunkel wird, erstrahlt die Straße „Auf dem Wiler“ in einem goldenen Glanz. Dafür sorgen tausende von Lichtern, die alljährlich zur Adventszeit von den Anliegern aufgehängt werden. Bereits seit 25 Jahren sorgen die Gustorfer gemeinsam für eine der schönsten „Weihnachtsstraßen“ im Stadtgebiet. Und die zieht sogar Besucher aus der Umgebung an.

Marie-Jeanne Zander und ihr Mann Hans waren die ersten, die 1995 auf die Idee kamen, vor ihrem Haus für eine prächtige Illumination zu sorgen. „Daran haben sich in folgenden Jahren immer mehr Nachbarn beteiligt“, berichtet die ehemalige Ratsfrau. „Heute sind fast alle mit von der Partie.“

Wenige Tage vor dem ersten Advent werden die Lichterketten aus dem Depot geholt und Leitern an den 26 entlang der Straße stehenden Kugelakazien angesetzt. „Dann geht es ans Schmücken. Alle Bäume werden mit den Ketten bestückt und verkabelt“, berichtet Zander. Gleichzeitig rücken auch Mitarbeiter der Stadtbetriebe an, um leuchtende Kometen an den Straßenlaternen zu installieren. Das fertige Werk feiert die Nachbarschaft stets mit einem kleinen Umtrunk, der diesmal jedoch wegen Corona ausfallen musste.