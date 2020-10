Diamanthochzeit in Neukirchen : Der Pfarrer wurde zum Ehestifter

Neukirchen Gisela und Friedhelm Freytag gaben sich vor 60 Jahren vor dem Standesbeamten in Werne an der Lippe das Ja-Wort. Feiern wollen sie ihre Diamanthochzeit aber später – sobald die Corona-Krise überwunden ist.

Friedhelm Freytag (85) wurde in Essen geboren und zog mit zwölf Jahren nach Münster. Er erlernte den Beruf des Fernmeldetechnikers, wechselte aber später zur Polizei, wo er eine Ausbildung zum Kriminaltechniker absolvierte. „Dort habe ich in 30 Jahren spektakuläre Dinge erlebt“, erinnert sich der Neukirchener. So war er etwa 1976 in den Fall des entführten Springreiters Hendrik Snoek involviert, indem er Werkzeugspuren identifizierte. Bis zur Pensionierung arbeitete Freytag im Landeskriminalamt.

Gisela Freytag (84) wurde in Saarbrücken geboren, zog später nach Halle in Westfalen und studierte Pharmazie in Münster. Zur ersten Begegnung zwischen den beiden kam es 1956 über die Jugendarbeit in der evangelischen Kirche. „Diskutiert wurde dort das Tagebuch der Anne Frank. Und weil wir beide uns so engagiert hatten, schickte uns der Pfarrer zu einer Theateraufführung“, erinnert sich der Jubilar. „Das war an einem Samstag und da fuhr abends kein Bus zurück“, erzählt seine Frau weiter. „Und weil sie nicht gemeckert hat, habe ich mich hoffnungslos in das Mädchen verliebt“, erzählt der 85-Jährige schmunzelnd. Am 31. Oktober 1960 gaben sich beide das Ja-Wort in Werne, zwei Jahre später wurde kirchlich in Paderborn geheiratet.