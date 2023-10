Aus Kleingärten wurde neues Biotop Der Öko-Park an der Erft wird am 14. Oktober eröffnet

Einen neuen ökologischen Erlebnisraum können die Grevenbroicher bald entdecken. Beim Apfelwiesen-Fest am Samstag, 14. Oktober, zu dem die Stadtbetriebe von 11 bis 17 Uhr einladen, soll der kleine Öko-Park an der Erft gegenüber der Apfelwiese eröffnet werden. Aus der ehemaligen Kleingartenanlage – 2019 waren die Pachtverträge gekündigt worden – ist etwas Neues entstanden. Seit 2022 bearbeiteten die Stadtbetriebe in mehreren Schritten das Areal an der Erft. Kleingartenreste wurden beseitigt. Mehrere Obstbäume – Quitten, Knorpelkirschen und alte Apfelbaumarten wurden gepflanzt, in diesem Jahr ebenso rund 100 Sträucher.