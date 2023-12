Event in Grevenbroich Nikolaus-Ride mit mehr als 400 Zweirädern

Auf dem anderen Ende der Skala: Carsten Specht aus Gustorf. Er saß auf seinem 39 Jahre alten Peugeot-Mofa in Goldmetallic und wusste schon vor dem Start, dass er nur einige Kilometer lang dabei sein würde. Elke Stork war nicht so viel stärker motorisiert mit ihrer Honda Monkey-Retro-Maschine. Sie hob sich von der roten Masse der Nikoläuse ab, machte als Elch in der Modefarbe Taupe mit. Christine Matheja hatte alle Hände voll zu tun: Vor Beginn der Tour wollten die Biker noch einen heißen Tee oder Kakao, gerne auch ein Brötchen oder eine Wurst. Stefan Spinnen gehörte zu den 12 Streckensicherheitsleuten und die Polizei war mit zwei Fahrzeugen vertreten. René Kluth, 2. Vorsitzender des Vereins „Kraftspender“, erklärte gegenüber unserer Zeitung, dass die Erlöse hauptsächlich, aber nicht ausschließlich Menschen in finanzieller Not zugute kommen: „Den Lions Cheerleadern Delhoven haben wir es ermöglicht, an der Cheerleader-Weltmeisterschaft in Japan teilnehmen zu können, das war eine Herzensangelegenheit.“ Die Mädels hätten den 4. Platz belegt.