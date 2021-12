Neues Bauprojekt nahezu abgeschlossen : Der lange Weg zur Hammerwerk-Apotheke in Grevenbroich

Innerhalb eines Jahres wurde der neue Geschäfts- und Bürohaus am Hammerwerk errichtet. Herzstück des Zwei-Millionen-Euro-Projekts ist die „Elsbach-Apotheke“ im Erdgeschoss. Foto: Wiljo Piel/wilp

Grevenbroich Erst durfte sie nicht, jetzt kommt sie doch: Die Apotheke am Hammerwerk wird am Montag in einem neuen Wohn- und Geschäftshaus eröffnet. Und das nächste Bauprojekt ist schon am Start.