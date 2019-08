Das Grevenbroicher Kronprinzenpaar Marco und Andrea Borgwardt : „Der Königsvogelschuss hat uns umgehauen“

Marco und Andrea Borgwardt werden am Dienstag zum Königspaar gekrönt. Hinter ihnen stehen die Erftgrafen, die auf eine 83-jährige Tradition blicken können. Foto: Andreas Woitschützke

Grevenbroich Marco Borgwardt hat den Vogel abgeschossen. Gemeinsam mit seiner Frau Andrea freut sich der 48-Jährige jetzt auf die Krönung.

83 Jahre lang haben Generationen von Mitgliedern des Grenadierzuges „Erftgrafen“ darüber nachgedacht und sich insgeheim gewünscht, einen König aus ihren Reihen zu stellen. Mit Marco Borgwardt ist dieser Wunsch nun wahr geworden – in Kürze wird aus dem Kronprinz der Schützenkönig des Bürgerschützenvereins Grevenbroich. Zu diesem Amt kam der 48-Jährige wie die sprichwörtliche Jungfrau zum Kind.

„Wir haben zu Hause auf der Terrasse gesessen und gemeinsam mit unseren Töchtern Victoria und Rebecca darüber sinniert, wie es wäre, wenn ich den Königsvögel abschießen würde“, sagt Borgwardt. Seine Frau Andrea hatte daraufhin nur einen Einwand: „Bitte, bevor ich 50 Jahre alt werde.“ Erstaunt und selbst etwas verwundert über diese spontane Entscheidung ist das Ehepaar, das sich bei der Arbeit kennengelernt hat, dann in die Planung gegangen. „Wir wussten, dass wir viel Zeit in dieses Amt investieren müssen und vor allem auch wollen“, sagt Marco Borgwardt. „Der Grevenbroicher Schützenkönig hat viele Termine – und wenn wir es machen, dann auch aus vollem Herzen.“

Info Der Kronprinz ist ein Borussen-Fan Ämter Marco Borgwardt hat sich in seiner nunmehr 32-jährigen Schützenkarriere verdient gemacht: Zunächst als Schriftführer, als Fahnenschwenker, auch bei befreundeten Vereinen in Elsen, und seit 1995 als Vorsitzender der Erftgrafen. Privat Der Kronprinz ist eingefleischter Borussen-Fan. Zu seinen weiteren Hobbys zählen Wandern und gemütliche Stunden mit seiner Ehefrau Andrea bei einem Glas Wein.

Der Leiter Produktmanagement bei DB Cargo ist beruflich drei Tage in der Woche in Mainz. „Die Stadt ist inzwischen meine zweite Heimat. Allerdings bin ich meist von dienstags bis donnerstags dort – und fast alle Krönungen finden am Festdienstag statt. Da muss ich mir etwas einfallen lassen, um möglichst oft dabei zu sein.“ Mit seinem Arbeitgeber habe er bereits gesprochen. „Ich werde versuchen, alles möglich zu machen.“

Der Jahresurlaub ist bereits für die Schützenfeste im Stadtgebiet reserviert. „Es ist eine einmalige Gelegenheit, sie aus dieser Perspektive zu erleben. Und wir wollen es in vollen Zügen genießen. Es gibt viele Feste, die so schön sind, dass man nicht immer früh nach Hause will, um am nächsten Tag zu arbeiten. Deswegen wollen wir das so gut es geht jonglieren“, sagt der Kronprinz.

Immerhin haben sowohl er als auch seine Frau Andrea als gebürtige Kölnerin das Brauchtum im Blut. Marco Borgwardt wurde in Grevenbroich geboren und ist an der Graf-Kessel-Straße mit Blick auf den Kirmesplatz aufgewachsen. „Ich bin mit der Kirmes groß geworden, weil es einfach immer ein Thema war.“ Andrea Borgwardt liebt es, mit Freunden und Fremden zu feiern. Sie kann Anfang der 1990er-Jahre der Liebe wegen nach Grevenbroich und ist längst heimisch geworden. In der Stadt, aber auch im Sommerbrauchtum. Als sie nach Grevenbroich zog, war ihr Mann gerade zum ersten von insgesamt drei Malen Zugkönig der Erftgrafen. „Wenn ich es nie kennengelernt hätte, hätte ich wohl auch ohne Schützenfest gut leben können. Aber nun bin ich hineingewachsen, und die Erftgrafen und -gräfinnen liegen mir sehr am Herzen“, sagt Andrea Borgwardt.

Bei aller Liebe zum Schützenwesen: Marco Borgwardt hat keine klassische Schützenkarriere absolviert. „Ich war nicht bei den Edelknaben, sondern bin 1987, im Alter von 16 Jahren, direkt bei den Erftgrafen eingestiegen und dem Verein immer treu geblieben.“ Als Vorsitzender sei er aktuell „entmachtet“, andere Mitglieder betreuen seine regulären Aufgaben. „Es ist einfach toll, einen Verein zu haben, der sich so sehr freut und hinter mir steht.“ Bei den Erftgrafen handelt es sich um einen Mehrgenerationenverein mit Mitgliedern von 21 bis 65 Jahren, von 86 Mitgliedern sind 21 aktiv.

Als Hofdamen des Prinzenpaares werden neben den beiden Töchtern Victoria (17) und Rebecca (20) – beide mit viel Herzblut Erftgräfinnen – von sich reden machen, das stand sofort fest. Nele, ebenfalls aus dem Verein, und Victorias Freundin Emma komplettieren das Kleeblatt. „Hofdamen zu finden, war nicht schwer. Mit den Hofherren gestaltete es sich umso schwieriger“, sagt Marco Borgwardt. Nachdem sich keine Anwärter finden wollten, startete das Kronprinzenpaar kurzerhand einen Castingaufruf auf Facebook und warb mit den vier jungen Frauen – mit einem Augenzwinkern, natürlich. Es kamen acht Rückmeldungen, sodass es nun auch vier stattliche Hofherren gibt.

Ebenso wie die Königin verraten auch die Hofdamen im Vorfeld nicht, wie ihre Kleider aussehen werden. „Ich habe einen Tag vor dem Schützenbiwak meine Kleider abgeholt“, verrät Andrea Borgwardt. „Man sagt, die Grevenbroicher Schützenkönigin brauche sechs bis acht Kleider. Ich habe zunächst drei gekauft und will mal sehen, wie der Bedarf tatsächlich ist.“ Dazu sei sie einfach in ein Geschäft für Braut- und Festtagsmode gegangen, im Schlepptau eine gute Freundin, die ehrlich, aber lieb ist.

„Ausgewählt haben wir unterschiedliche Farben, und auch die Schnitte weichen ab. Alle Kleider sind lang – so viel kann ich verraten.“ Marco Borgwardt ergänzt: „Auch die Herren haben sich etwas Besonderes einfallen lassen – wir werden nicht im klassischen Outfit erscheinen.“ An ihrer Seite steht das Adjudantenpaar Dirk und Melanie Borgwardt, die ebenso für das Schützenwesen brennen wie das Kronprinzenpaar selbst. Beide seien zwar aufgeregt – „sogar mehr als vor unserer Hochzeit“, wie Andrea Borgwardt lachend betont – aber nicht panisch. „Der Vogelschuss hat uns umgehauen, weil wir mit so viel ehrlicher Freude überschüttet wurden. Wir können auf unseren Verein zählen. Es ist alles ein Spiel, das wir mit der nötigen Würde und Respekt, aber natürlich auch mit viel Freude erfüllen wollen.“