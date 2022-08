Kolumne Frei Schnauze : Der Hund und seine innere Uhr

Grevenbroich Warum wissen Hunde, wann es Leckeres in den Napf gibt, wann Herrchen aufsteht oder wann der Morgenspaziergang beginnt? Haben sie ein Zeitgefühl? Der Grevenbroicher Hundeprofi Mark Karlstedt gibt Antworten auf diese Frage.

Haben Hunde eine innere Uhr? Wie ist es möglich, dass unsere Vierbeiner wissen, wann wir nach Hause kommen, wann Futterzeit ist, wann es raus zum nächsten Spaziergang geht? Es scheint so, dass Hunde ein Zeitgefühl hätten. Doch ist es äußerst unwahrscheinlich, dass sie nach menschlichem Verständnis die Zeit messen. Während wir uns vorwiegend an der Uhr orientieren, bleibt unserem Liebling dieses Werkzeug vorenthalten.

Der Hund zieht Rückschlüsse auf unsere Verhaltensmuster. Bei denen, die sich regelmäßig wiederholen, entstehen gewohnte Muster. Doch das erklärt noch nicht ganz, warum die innere Uhr so gut funktioniert. Spielen hier Gerüche eine Rolle? Durch meine Arbeit in der Personensuche weiß ich, dass ein Hund zwischen frischer und älterer Spur unterscheiden kann. Hunde sind absolute Nasentiere. Sie nehmen die für uns Menschen genannte Zeit durch geruchliche Veränderungen als zeitunterschiedlich wahr. In der Tat können Hunde über ihren Geruchssinn feststellen, wie lange ein Ereignis zeitlich zurückliegt.