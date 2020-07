Siritueller Zwischenruf aus Grevenbroich : Der heilige Benedikt und die Corona-Pandemie

Langwaden „Bleibt zu Hause, seid stark, haltet zusammen!“ Diese Regeln stellte Benedikt von Nursia als Lebenskonzept für Klöster auf. Die Idee dahinter wirkt bis heute.

Von der breiten Öffentlichkeit eher unbeachtet, haben wir am vergangenen Samstag den heiligen Benedikt von Nursia als Patron Europas gefeiert. Die katholische Kirche gedenkt am 11.Juli dieses frühen Mönchsvaters, dessen Klosterregel aus dem 6.Jahrhundert bis heute viele Menschen inspiriert. Seine kleine Regel setzte sich im Mittelalter als Lebenskonzept für die Klöster durch und brachte drei große Ordensfamilien hervor, die heute weltweit vertreten sind: die Benediktiner, die Zisterzienser und die Trappisten.

Wenn wir jedoch ehrlich in die Geschichte schauen, müssen wir feststellen, dass wir zur Zeit nicht eine große Blütezeit dieser Ordensgemeinschaften erleben. Die Anzahl ihrer Mitglieder sinkt beträchtlich. Heute springen vor allem die Klöster ins Auge, die einst eine große Bedeutung hatten oder deren Gebäude an die früheren Zeiten erinnern. Dabei sollten wir den Geist der Benediktsregel nicht vergessen, der bis heute wirkt.

In der heißen Phase der Pandemiezeit sind immer wieder drei Schlagworte gefallen: „stay at home, stay strong, stay togehter“ – Man könnte sie übersetzen mit: „Bleibt zu Hause, seid stark, haltet zusammen“. Dahinter stehen drei Grundhaltungen, die auch für uns Mönche wichtig sind. „Bleibt zu Hause!“ - Mönche leben bewusst in der Zurückgezogenheit des Klosters, um sich auf das Wesentliche und auf Gott zu besinnen. Wer in den eigenen vier Wänden bleibt, wird erkennen, wie wohltuend, aber auch wie herausfordernd dies sein kann. Für Benedikt ist klar, dass nur der, der bei sich selbst zu Hause ist, anderen und auch Gott in seinem Inneren ein Zuhause geben kann.