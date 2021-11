„Gindorf e.V.“ rettet das alte Dorfkreuz : Denkmal wird saniert und kommt zurück in den Ort

Denkmal wird saniert und kommt zurück in den Ort

Vorsitzender Holger Kremer und seine Stellvertreterin Annalena Becker am neuen Standort. Bald wird das restaurierte Kreuz aufgebaut. Foto: Gindorf e.V.

Gindorf Der Verein „Gindorf e.V.“ hat ein altes Altarkreuz vor der Deponie bewahrt und bringt es – frisch renoviert – zurück in den Ortskern. Zurzeit wird es restauriert. Der Termin für die Einsegnung steht aber schon fest.

Wann das Kreuz errichtet wurde, weiß niemand mehr so genau. Eigentlich hat es schon immer zum Ort gehört. Pfleglich behandelt wurde es dort allerdings nicht: Vom Zahn der Zeit kräftig malträtiert, drohte es auf seinem Platz in einem Vorgarten an der Morkener Straße einzustürzen. Da die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet war, zog der Eigentümer des Grundstücks im Sommer 2019 die Reißleine und beauftragte den Abriss. Zuvor hatte er sich intensiv aber vergebens um eine Rettung des Kreuzes bemüht.