Hotel-Restaurant Stenbrock in Grevenbroich : „Den Ruhetag haben wir wegen Corona abgeschaft“

Serie Grevenbroich Hotel und Restaurant gibt es in dritter Generation – doch 2020 wird als außergewöhnlich in die Geschichte des Hauses eingehen. Thomas und Katja Stenbrock steuern es durch die Pandemie.

Seit 60 Jahren gibt es in Neukirchen das Hotel-Restaurant Stenbrock. Dieses Jahr wird auch dort in die Geschichte eingehen. „Zu Beginn des ersten Lockdowns haben wir gedacht, dass sich alles schnell wieder normalisieren wird“, erzählt Thomas Stenbrock, der den Betrieb mit seiner Frau in dritter Generation führt. Als dann recht schnell klar war, dass Corona noch eine ganze Weile bleibt, haben die Stenbrocks sich viel einfallen lassen, um ihre Gäste Corona-konform bewirten zu können.

Im Saal wurde eine Wand rausgerissen und ein Zeltanbau ausgeliehen, in den man direkt aus dem Restaurant gelangt. Damit die Gäste gediegen und gemütlich speisen können, wurde der Anbau mit Teppichböden, Stoffen, Möbeln, Deko und Heizung ausgestattet. „Wir haben richtig viel Geld reingesteckt, und das im Grunde für einen Monat. Im Moment ist das für die Katz“, sagt Stenbrock. Hotelgäste, die beruflich unterwegs sind, dürfen die Wirte noch beherbergen. Um den Restaurantbetrieb am Laufen zu halten, bieten sie, wie im Frühjahr, einen Liefer- und Abholservice für Speisen an. Dafür wurde der Ruhetag abgeschafft und gekocht wird auch schon zu Mittag, an sieben Tagen in der Woche, bis 20 Uhr abends.