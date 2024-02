Am Sonntag in Grevenbroich 250 Teilnehmer zu Demo gegen Rechtsextremismus erwartet

Rathaus-Sprecher Lukas Maaßen empfiehlt eine Anreise „idealerweise zu Fuß oder mit dem Fahrrad“. Parkplätze stehen auf dem Platz der Republik und am Alten Schloss zur Verfügung – bekanntlich sind die Stellplatzkapazitäten für Autos aber begrenzt. Zudem bittet die Stadt darum, sich (auch am Sonntag) an die Verkehrsregeln zu halten. Mit Blick auf Straßen wie den Ostwall, der unmittelbar am Markt verläuft, erklärt die Polizei, dass vorübergehende Verkehrsstörungen nicht ausgeschlossen werden können. Fahrer werden um Verständnis gebeten.