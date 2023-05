110 Kunden in Grevenbroich ohne Warmwasser Defekt an Fernwärme-Leitung soll bis Freitagabend behoben werden

Neurath · Am Dienstag war der Defekt an der Pipeline aufgefallen. Seitdem sind 110 Privat- und Gewerbekunden in Neurath ohne Fernwärme-Versorgung. Nun ist das Leck geortet.

11.05.2023, 17:15 Uhr

Das Kraftwerk und die Gewächshäuser in Neurath. Foto: Kandzorra, Christian

Das Leck in der Fernwärmeleitung, über die 110 RWE-Kunden in Neurath unter anderem mit Warmwasser versorgt werden, ist lokalisiert. Es befindet sich auf dem Gelände des Kraftwerks Neurath. Wie ein RWE-Sprecher am Donnerstag mitteilte, laufen bereits die Arbeiten zur Instandsetzung der Leitung. Bis zum heutigen Freitagabend sollen alle Kunden wieder mit Warmwasser versorgt werden. Die betroffenen Neurather müssen seit Dienstagmittag auf warmes Wasser verzichten: Da war Dampf und Wasser auf dem Kraftwerksgelände ausgetreten; die Pipeline wurde vorübergehend stillgelegt. Die Reparatur gestaltet sich recht aufwendig: Laut RWE musste „einiges“ freigelegt werden, um die Leckage genau lokalisieren zu können. Das war auch deshalb schwierig, weil auf dem Kraftwerksgelände etliche Leitungen verlaufen, die nicht beschädigt werden dürfen. Spezialisten hatten noch am Dienstagabend mit der Suche begonnen, sofort wurden zudem neue Röhren bestellt. Ursache für das Leck soll ein Korrosionsschaden sein. Von den Auswirkungen des Defekts sind zumeist Privathaushalte betroffen, aber mit den Neurather Gärtnern und der Palettenfabrik Caspari auch zwei Gewerbebetriebe. Ein Glücksfall: Die Unterbrechung der Fernwärmeversorgung fällt in die ersten wärmeren Tage des Jahres, in denen die meisten Kunden zumindest auf die Wärme aus Heizkörpern verzichten können.

