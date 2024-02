Politik in Grevenbroich Debatte um Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach der neuen Feuerwehrhalle

Am Mittwoch hat der Architekt Heinz Berger den Feuerschutz-Politikern in Grevenbroich die Pläne für eine Lagerhalle vorgestellt, die neben der neuen Feuer-Hauptwache gebaut werden soll. Das Gebäude, das voraussichtlich 952.000 Euro kostet, soll die Platzprobleme der Feuerwehr lösen: Praktisch seit dem Einzug der Retter in ihr neues Domizil Ende 2021 blockiert Einsatzequipment drei Stellplätze in der Fahrzeughalle. Mit dem Zusatz-Bau soll sich das ändern – die Halle soll Platz für drei Fahrzeuge bieten und darüber hinaus Lagerkapazität durch ringsum angeordnete Schwerlastregale.