Stadtplanung in Grevenbroich : Debatte über Platz an der Schubertstraße

Debatte über Platz an der Schubertstraße

Stadtplanung in Grevenbroich

So könnte der Platz nach Vorschlägen der CDU aussehen – mit offener gestalteten, beispielsweise ellipsenförmigen Grünflächen. Foto: Grafik CDU-Kapellen/Grafik: CDU Kapellen

Kapellen Die CDU will ein Konzept für den Platz an der Kapellener Schuberstraße, um bei Zuschüssen schnell reagieren zu können. Die Grevenbroicher Grünen hingegen wollen die Planungskosten streichen.

Der Ziegelträger hievt seine Last wie eh und je, unbeirrt von der Debatte, die um den Platz an der Schubertstraße mit der Skulptur entbrannt ist. Die CDU möchte den Platz neu gestalten, zu einem Treffpunkt machen. Und sie möchte jetzt in die Planung einsteigen, um für den Fall, dass Zuschüsse genutzt werden können, sofort ein Konzept parat zu haben. Laut den Stadtbetrieben stehen 29.000 Euro für die Planung bereit. Die Grünen dagegen wollen diese Ausgabe zunächst stoppen. Die CDU kämpft für das Projekt und hat eine Grafik vorgelegt, wie der Platz aussehen könnte. „Wir haben 2016 die Umplanung angestoßen. Dass SPD und Grüne sich erst kurz vor den Wahlen mit dem Vorschlag befassen, spricht für sich“, erklärt Ralf Cremers (CDU).