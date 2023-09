Kriminalität in Grevenbroich Mutmaßlicher Dealer versenkt seine Ware im Stadtpark-Teich

Polizeibeamte waren am Dienstagnachmittag auf Streife im Stadtpark. Gegen 15.45 Uhr sei ihnen dort eine Personengruppe aufgefallen, meldete am Mittwoch ein Sprecher der Kreispolizeibehörde. Die Beamten hätten den Verdacht gehegt, dass die Gruppe gegebenenfalls für Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz in Frage kommen könnte.