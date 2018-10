Grevenbroich: Dealer am Bahnhof festgenommen

Grevenbroich Am Freitag waren Polizeibeamte des Schwerpunktdienstes mit der Mobilen Wache im Bereich der Grevenbroicher Innenstadt unterwegs. Ihren Fokus setzten die Beamten dabei auf die Bekämpfung der Straßenkriminalität. Bei gezielten Kontrollen stellten die Ermittler Rauschgift sicher.

Ein 33-jähriger Mann war den Beamten am Bahnhofsvorplatz aufgefallen. Die Gesetzeshüter kontrollierten den Verdächtigen und stellten bei ihm ein Tütchen mit Marihuana sicher. Auf der Rheydter Straße weckte ein 34-jähriger Grevenbroicher das Interesse der Ordnungshüter. Der Mann saß auf einer Treppe und drehte sich in aller Seelenruhe einen Joint. Neben dem Joint stellten die Polizisten noch weiteres Marihuana bei ihm sicher. Die Ordnungshüter leiteten jeweils Strafverfahren gegen die beiden 33 und 34 Jahre alten Männer ein. Die weiteren Ermittlungen übernahmen Beamte des Fachkommissariats.

Bei der Überprüfung eines 33-jährigen Mönchengladbachers, der auffällig nervös am Bahnhofsvorplatz agierte, fielen den Ordnungshütern in einer Plastikdose knapp 20 Konsumeinheiten harter Drogen in die Hände. Nach einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Ermittler bei dem 33-Jährigen knapp 40 verkaufsfertige Heroinbubbles sowie diverses Verpackungsmaterial, Streckmittel und Feinwaagen, was alles auf einen Handel hindeutet. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen übernahmen Beamte des Neusser Fachkommissariats.