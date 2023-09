Vom 23. bis 26. September 2023 wird gefeiert Gustorfer Bürgerschützen feiern mit ihrem Königspaar Michael und Sabrina Nix

Am Schützenfestmontag 2019 hatte Michael Nix den Vogel von der Stange gefegt. Dass er erst jetzt zum Zuge kommt, lag an der Corona-Pandemie, die das gesellschaftliche Leben lahmlegte. Der 1977 in Bedburg geborene König gehört seit 1999 dem Bürgerschützenverein Gustorf an und ist seitdem im 9. Jägerzug „Wilddieb“ aktiv. 2009 gab er sich mit Königin Sabrina, die 1981 in Grevenbroich geboren wurde, das Ja-Wort. Das Paar hat zwei Kinder, Romy und Henry.