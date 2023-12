Strommast-Sabotage, Gasexplosion, Autohaus-Razzia Das waren die Blaulicht-Meldungen des Jahres 2023 in Grevenbroich

Einsätze für Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst hat es 2023 in Grevenbroich reichlich gegeben. Erst vor wenigen Tagen hat die Feuerwehr im Sturm die Marke von 1000 Einsätzen dieses Jahr geknackt. Dreimal waren die Retter dieses Jahr wegen großer Brände gefragt, im Februar gleich zweimal kurz nacheinander. Doch auch andere Kräfte hatten gut zu tun. Beispielsweise die des Zolls. Zu den bemerkenswerten Einsätzen des Zolls dieses Jahr zählt die Pfändung zahlreicher Luxusautos aus einem Grevenbroicher Autohaus. Überdies waren dieses Jahr Ermittler des Staatsschutzes gefragt: einmal wegen eines manipulierten Strommasts am Tagebau und einmal wegen gefälschter Gerichtspost, die in zahlreichen Grevenbroicher Briefkästen landete. In unserer Bilderstrecke blicken wir zurück auf ein ereignisreiches Blaulicht-Jahr.