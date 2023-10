Feuerwehr in Grevenbroich Das sind die Baustellen in und an der neuen Feuerwache

Bald ist es zwei Jahre her, dass die Feuerwehr Grevenbroich die neu gebaute Wache am Rande des Industriegebiets Ost bezogen hat. Doch zu 100 Prozent fertig ist der 137 Meter lange Gebäudekomplex offenbar noch nicht. Die Ratskooperation aus SPD, Grünen und Mein Grevenbroich hatte für die jüngste Sitzung des Feuerschutz-Ausschusses kurzfristig eine Anfrage gestellt, deren Gegenstand erhebliche Mängel am und um die Hauptwache sind. Die Fraktionen wollen wissen, wie es um die Beseitigung dieser Mängel bestellt ist.