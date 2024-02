Zwei Jahre Krieg in der Ukraine Das Leben nach der Flucht aus Charkiw

Wir waren im Keller. Es gab keinen normalen Fußboden, sondern da war Dreck. Dort haben wir auf Brettern geschlafen”, erzählt der elfjährige Tymofii Tokar. Neben Flugzeuggeräuschen erinnert er sich an viel Staub. Zehn Tage lang harrten seine Mutter Katja und er in Charkiw aus, bevor sie sich zur Flucht nach Deutschland entschieden. Die ostukrainische Großstadt war 2022 eines der Hauptziele des russischen Überfalls und wurde mit Raketen und Streubomben angegriffen. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass Krieg überhaupt möglich ist”, erzählt Irina Paraskevova, die den Kriegsbeginn ebenfalls in Charkiw mit ihrem Mann und zwei Töchtern miterlebte. Diese ersten Tage seien hart gewesen, es habe wenig Schlafplätze gegeben. „Ich hatte große Angst um meine Kinder.”