Das Jahr in 21 Bildern

Grevenbroich Grevenbroich im Jahr 2021 – das war mehr als nur Corona: In unserer Bildergalerie gibt es einen Rückblick.

Die Flutkatastrophe an Erft und Ahr hat eine große Hilfsbereitschaft offenbart. Und das Thema Klimawandel rückte in gleich mehrerlei Hinsicht in den Fokus. Emotional gestritten wurde auch über das Krankenhaus, über Baupläne und über das Gastro-Konzept fürs Alte Schloss.