Radverkehr in Grevenbroich Das ist die erste Fahrradstraße der Stadt

Doch fertig ist die Fahrradstraße noch nicht: In Höhe des Südwalls bricht der blaue Streifen abrupt ab. „Die Markierungsarbeiten sind noch nicht fertiggestellt, die Vervollständigung der blauen Route soll in der kommenden Woche erfolgen“, erläuterte Stadtsprecherin Claudia Leppert am Freitag. Auch die Beschilderung sowie Fahrbahnschwellen würden in den nächsten Tagen folgen.