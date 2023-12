Mehr als 100.000 LEDs erstrahlen Grevenbroicher Familie dekoriert das „Weihnachtshaus der Superlative“

An der Nikolaus-Otto-Straße im Industriegebiet Ost steht das „Weihnachtshaus der Superlative“: Familie Mileizzak hat ihr Zuhause in eine Art Xmas-Wunderland verwandelt – mit so viel Deko, dass das wohl alles je Dagewesene in Grevenbroich übertrifft. „Ein bisschen verrückt muss man sein“, gibt Familienvater Uwe Mileizzak zu. Der Kfz-Meister hat offensichtlich große Freude am Dekorieren und ist damit nicht allein. Die ganze Familie packt mit an, Ehefrau Mandy genauso wie die Söhne.