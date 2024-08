Gastronomie in Grevenbroich Kebab-Kette „Das Haus des Döners“ zieht bald in den Monti

Der Monti bekommt Zuwachs: In den nächsten Wochen wird die Kette „Das Haus des Döners“ eine Filiale in Grevenbroich eröffnen. Das Drehspieß-Unternehmen zieht in das ehemalige Ladenlokal von „Woownuts“, das zurzeit umgebaut wird. Ein großes Banner an der Front des Einkaufszentrums macht mit den Lettern „Coming soon“ auf eine baldige Eröffnung aufmerksam – und mit dem für die Kette schon legendären Lockangebot „Ein Döner, ein Cent“.