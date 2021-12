Sogar mitten in der Stadt lassen sich die Vögel beobachten : Grevenbroich, das Eisvogel-Paradies

Ein Eisvogel mit seiner Beute, eindrucksvoll von einem Naturfotografen festgehalten. Markant sind die Tiere insbesondere durch ihre Farbgebung. Foto: Günter Sperschneider

Grevenbroich Die Population der gefiederten Tiere ist in der Schlossstadt besonders groß. Warum sich die Vögel hier so wohl fühlen und wo die Chancen gut stehen, sie beobachten zu können.

Wer sich in der Tierwelt nicht besonders gut auskennt, könnte beim Spaziergang an der Erft verblüfft sein und sich fragen: Leben dort exotische Vögel? Tatsächlich gibt es Exemplare, die allein durch ihre Farbgebung etwas Besonderes an sich haben. Bestes Beispiel: der Eisvogel. Aber nein: Von Exoten kann hier keine Rede sein. Die Tiere sind in Grevenbroich heimisch, die Eisvogel-Population ist erstaunlich groß. Sogar mitten in der Stadt – nahe der Erft – lassen sich die Vögel beobachten, die in etwa so groß sind wie Spatzen.

„Eisvögel kommen praktisch am gesamten Erftverlauf vor, der sich von Frimmersdorf bis Kapellen durch die Stadt zieht“, sagt der Grevenbroicher Biologe Oliver Tillmanns. Er beobachtet Eisvögel nicht nur an der Erft, sondern auch am Neurather See. Tillmanns berichtet, dass er sogar an seinem Gartenteich schon einmal einen Eisvogel gesichtet hat – an der Orkener Straße, unweit des Bahnhofs.

Info Fressverhalten und Brut der Eisvögel Jagd Eisvögel sind Ansitzjäger: Sie lauern meist auf Ästen und halten im Gewässer Ausschau nach Kleinfischen, die sie fressen. Brut Eisvögel brüten meist in unmittelbarer Nähe ihrer Nahrungsgewässer – zum Beispiel an Steilwänden. Es gibt aber auch Nisthilfen extra für Eisvögel.

Grevenbroich, ein Eisvogel-Paradies? Offensichtlich. Die Tiere fühlen sich hier ausgesprochen wohl, gerade in der Umgebung der Erft und an den Armen des Flusses. Oliver Tillmanns weiß, warum: Der Grund ist das vergleichsweise warme Waser der Erft. „Man sagt, dass das Wasser der Erft in Grevenbroich selbst im Winter nicht kälter wird als zehn Grad Celsius“, sagt der Grevenbroicher. Das liegt unter anderem an der Einspeisung von Sümpfungswasser aus dem Tagebau und am warmen Wasser der Kraftwerke. „Das heißt: Die Erft und ihre Nebengewässer frieren nicht zu. Das ist für Eisvögel ein großer Vorteil, denn nur wenn die Gewässer nicht zufrieren, gelangen sie weiter an Nahrung.“ So können sie in Grevenbroich gut überwintern.

Eisvögel ernähren sich unter anderem von kleinen Fischen und größeren Wasserinsekten. Auch Kaulquappen stehen auf ihrem Speiseplan. Bleiben die Tiere bei eisigen Temperaturen unzugänglich, verringert sich vielerorts die Eisvogel-Population. „Es kommt dann zu einem Einbruch, bis zu 95 Prozent des Bestands kann sterben“, sagt Oliver Tillmanns. Nicht so in Grevenbroich – zumindest so lang, wie die Erft im Winter „warm“ bleibt. Denn am Ende der Braunkohle-Verstromung hängt auch die Einleitung des Tagebau-Wassers. Seit Jahren bereitet der Erftverband den Fluss zudem darauf vor, schon bald deutlich weniger Wasser zu führen. Der an vielen Stellen kanalartige Verlauf der Erft soll renaturiert werden, die Rede ist von einer „Entfesselung“.

Am Fischteich im Bend (nahe des Wildfreigeheges) ist die Chance groß, Eisvögel zu sichten. Foto: wilp Foto: Wiljo Piel/wilp

Dass es zu einem dauerhaften Einbruch der Eisvogel-Population nach dem Ende des Tagebaus kommt, glaubt Oliver Tillmanns nicht. „Es kann zu mehr Dynamik im Bestand kommen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Umbau der Erft hin zu einem natürlicheren Verlauf auch dazu führt, dass Eisvögel gut in Grevenbroich brüten können.“ Der Bestand könne schwanken, aber durchaus auch steigen. Im vergangenen Jahr ist Tillmanns im Bereich zwischen Bedburg und Frimmersdorf auf der Erft unterwegs gewesen. An der Stelle, wo die Renaturierung durch den Erftverband bereits erfolgt ist, hat er tatsächlich die Brutstätte eines Eisvogels an einem abgebrochenen Ufer entdeckt. „Der Erftverband macht da eine gute Arbeit“, lobt der Natur-Gutachter.

Wegen der Nähe zu ihrer Nahrungsqelle brüten die meisten Eisvögel direkt am Ufer: an Steilwänden oder an abgebrochenen Uferkanten. Dort bauen sie sich kleine Höhlen. „Ob eine Brutstätte genutzt wird oder nicht, lässt sich am Geruch feststellen“, erklärt der 45-Jährige: Aktive Brutstätten riechen meist streng nach Fisch – durch die Nahrung des blau-weiß-bräunlichen Vogels, der seinen Namen durch seine eisern schimmernde Farbgebung erhalten haben soll.

Wenn die Tiere nicht an ihrem Nahrungsgewässer brüten können, nehmen sie laut Oliver Tillmanns auch mal weite Wege in Kauf: Auf der Suche nach einem geeigneten Unterschlupf entfernen sie sich bis zu einem Kilometer weit von ihrem Nahrungsgewässer. Brutstätten könnten auch umgekippte Bäume sein, an deren Wurzeln sich noch genug Erde befindet.