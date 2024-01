In Orken regiert ein jeckes Trio Das einzige Dreigestirn im Stadtgebiet

Info

Festzelt Nach der Matinee in der Hans-Winzen-Halle am Sonntag ist das Festzelt auf dem Kirmesplatz an der Richard-Wagner-Straße Ort des närrischen Treibens in Orken.

Termine Die Altweiberparty beginnt am Donnerstag, 8. Februar, um 13.11 Uhr. Der Kinderkarneval am Freitag, 9. Februar, ist bereits ausverkauft. Die After-Zoch-Party nach dem Karnevalszug findet bei freiem Eintritt am Samstag, 10. Februar, statt. Der Umzug selbst startet um 14.11 Uhr.