Autobahn bei Grevenbroich Darum gilt auf der A 46 jetzt Tempo 120

Wer in Kapellen auf die Autobahn fährt, wird nach etwa 300 Metern unter Umständen ausgebremst: Die Autobahn GmbH hat ein neues Tempolimit eingerichtet. Ab sofort gilt auf der A 46 in Fahrtrichtung Neuss eine Höchstgeschwindigkeit von 120 Kilometern pro Stunde – und zwar von morgens 6 bis abends 20 Uhr. Das Limit greift kurz hinter der Auffahrt Kapellen und reicht in etwa bis zum Kloster Kreitz bei Holzheim, wo Fahrer ohnehin vom Gas gehen müssen, weil sie sich dem Kreuz Neuss-West nähern. Begründet wird das neue Limit mit Unfallgefahr wegen möglicher Staus. Insgesamt dreimal werden Fahrer in Form einer Doppel-Beschilderung darauf hingewiesen.