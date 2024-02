Charity-Turnier in Grevenbroich Dartpfeile fliegen für ein neues Spielmobil

Allein die Ankündigung, dass in Grevenbroich demnächst was los sein wird, hat in der Szene eingeschlagen: „Bevor das erste Plakat aufgehängt wurde, waren wir schon komplett ausverkauft“, sagt Dani Lüttgen. „Mit insgesamt 72 Teilnehmern ist das Turnier mehr als voll belegt.“ Die Spieler kommen aus der gesamten Region, einige sogar aus dem Westerwald. Fest zugesagt hat unter anderem Patrick Plötz, der den Titel des Europameisters im E-Dart trägt. „Das wird eine tolle Sache“, ist sich Carsten Krüll sicher.