Kindertagesstätten in Grevenbroich Jetzt läuft der Countdown für die Kita in der Coens-Galerie

Noch ist es dunkel und leer auf der großen Fläche des ehemaligen Elektronikmarktes in der Coens-Galerie. Doch das soll sich in absehbarer Zeit ändern. Mit der Übergabe der Baugenehmigung wurde am Donnerstag der Countdown für den Bau einer neuen Kita im großen Leerstand des Einkaufszentrums eingeleitet. Im dritten Quartal sollen die Arbeiten beginnen. Das Ziel: Am 1. August 2024 – rechtzeitig zu Beginn des neuen Kita-Jahres – soll alles fertig sein. Dann sollen rund 100 Kinder dort einziehen, wo früher Computer und TV-Geräte verkauft wurden.