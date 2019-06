Sportereignis in Grevenbroich : Der Countdown zum Citylauf läuft

Grevenbroich Damit Freitag, 28. Juni, beim städtischen Laufereignis alles wie am Schnürchen klappt,ist das Organisationsteam der Veranstaltung um Bernd Juckel im Einsatz. Flatterband, Sicherheitsnadel und SOS-Nummer - nichts bleibt unbedacht.

„Mittlerweile sind mehr als 100 Helfer im Einsatz“, rechnet Willy Helfenstein vor. Aus der Mitte der Vereinsmitglieder der SG Neukirchen-Hülchrath geboren, ist dieser Personaleinsatz längst nicht mehr ausschließlich von den Clubmitgliedern zu stemmen: Im Vorfeld muss mit Stadt, Ordnungsbehörden, Sicherheitsleuten oder dem Sanitärdienst minutiös genau der Plan entwickelt werden, wie das Event, einer der größten Laufveranstaltungen im Rhein-Kreis, reibungslos abläuft. Aber nicht nur die Sicherheit ist wichtig, Kleinkram vom Kuli bis zur Steckerleiste müssen ebenfalls zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. „Pro Läufer brauchen wir vier Sicherheitsnadeln“, rechnet Anke Herm die Befestigung der Startnummern auf den Trikots vor. „Weil nicht jeder abgezählte Nadeln nimmt, sondern manche auch eine Handvoll, rechnen wir mal lieber großzügig“, multipliziert sie auf 12.000 hoch. Hinweisschilder müssen gelayoutet, gedruckt und laminiert werden, wohin welches soll und wie viele welcher Sorte nötig sind, notiert Christian Döhmelt akribisch in sein Notizbuch. „Flatterband müsste noch im Keller sein“, vermutet Thorsten Malhofer. „Und sonst gucken wir in der Garage oder in den Materialschrank“, ergänzt Ute Nellessen. Der Pollerschlüssel darf nicht vergessen werden, leicht umkippbare Pylone sind Blödsinn, da setzt das Orga-Team lieber auf professionelles Material. Bleibt die Frage, wann die in diesem Jahr signalrot leuchtenden T-Shirts mit der sonnengelben Aufschrift an die Helfer verteilt werden. „Und was ist eigentlich mit Nachmeldezetteln und Korrekturblättern?“