Krankenhaus in Grevenbroich : Corona-Test für 350 Klinik-Mitarbeiter

Im Elisabeth-Krankenhaus sind bis Sonntag keine Patienten-Besuche möglich. Foto: Philipp Schumacher/Rhein-Kreis

Grevenbroich Im Elisabeth-Krankenhaus sind am Donnerstag keine weiteren Corona-Fälle bekannt geworden. Das sagte Sprecherin Susanne Niemöhlmann auf Anfrage unserer Redaktion. Nach wie vor seien acht Mitarbeiter und ein Patient mit dem Virus infiziert.

Mittlerweile sind 280 von 350 Mitarbeiter des Krankenhauses auf das Virus getestet worden. Die letzten Tests sollen am Freitag vorgenommen werden. Danach soll das weitere Vorgehen mit dem Kreisgesundheitsamt abgestimmt werden, mit dem die Klinik ständig in Verbindung stehe. Die Prozedur wurde fällig, nachdem eine Mitarbeiterin positiv auf das Virus getestet worden war. „Sie hat es sich nachweislich im privaten Umfeld zugezogen – nicht im Krankenhaus“, sagt Niemöhlmann.

In Abstimmung mit dem Rheinland-Klinikum hat das Kreisgesundheitsamt ein Besuchsverbot über den gesamten Klinikstandort verhängt. Das wird voraussichtlich noch bis Sonntag, 2. August, gelten. Gleichzeitig erfolgte ein Aufnahmestopp für die Gynäkologie und die Chirurgie. Das heiße aber nicht, dass etwa Schwangere abgewiesen werden: „Wer mit Wehen vor der Türe steht, wird keinesfalls von uns in ein anderes Krankenhaus geschickt“, sagt Niemöhlmann. „Das ist ein medizinischer Notfall – das Kind kommt in Grevenbroich zur Welt.“

In der Zentralen Notaufnahme des Hauses werde weiter wie bisher gearbeitet. „Die Erstversorgung läuft normal. Im Einzelfall wird entschieden, ob der Patient in Grevenbroich oder in einem anderen Haus des Rheinland-Klinikums aufgenommen wird“, sagt die Sprecherin. Ihr Beispiel: Ist jemand nicht mehr transportfähig, „wird er selbstverständlich hier stationär aufgenommen“. Was die Chirurgie betrifft: Geplante Operationen, die medizinisch nicht zeitkritisch seien, wurden zunächst bis Freitag abgesagt.

In Grevenbroich sind zurzeit 24 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, genau so viele wie in Neuss. Kreisweit ist bei aktuell 88 erkrankten Personen eine Infektion mit dem Virus nachgewiesen worden. „Wir müssen eine zweite Welle mit allen Möglichkeiten verhindern“, sagt Landratskandidat Andreas Behncke (SPD) vor diesem Hintergrund. Die Zahl der Neuinfektionen werde zwar fortlaufend dokumentiert, aber daraus müsse auch ein strategisches Handeln der Kreisverwaltung entwickelt werden.