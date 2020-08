„Splash“ am Evita-Beach : Comedy am Stadtstrand vertreibt das Unwetter

Comedy am Stadtstrand vertreibt das Unwetter

„Splash“ am Evita-Beach

Der Comedian Alain Frei aus der Schweiz am Evita Beach. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Jetzt erst recht: Unter diesem Motto stand am Donnerstag der Comedy-Abend am Evita-Beach. Erst ging mit Regen, Sturm und Hagel die Welt unter, dann gingen sieben Comedians auf die Bühne. 200 Gäste hatten einen schönen Abend.

Der tropische Starkregen fiel plötzlich. Die Comedy-Veranstaltung „Splash“ auf dem Evita Beach musste am Donnerstagabend um eine Stunde verschoben werden. Rund 200 Besucher genossen in ihren Liegestühlen einen nicht mehr ganz so schwülen Sommerabend und die Auftritte von sieben Comedian-Newcomern.