Aufführung vor 350 Schülern College-Schüler begeistern mit Kunst aus Taiwan im Erasmus-Gymnasium

Junge kostümierte Menschen in farbenfrohen Kostümen wirbeln über die Bühne. andere bauen sich hoch zu Menschenpyramiden auf, trotz Anstrengung mit einem Lächeln im Gesicht. Die Begeisterung vorn überträgt sich schnell auf das Publikum, auf rund 350 Schüler der zehnten bis zwölften Stufe in der proppevollen Aula des Erasmus-Gymnasiums, viel Applaus gibt es nach den einzelnen Szenen, Handys werden zum Fotografieren gezückt. Eine Schüler- und Lehrergruppe des National Taiwan College of Performing Arts gastierte an der Röntgenstraße, am Samstag zuvor hatten die 18- bis 22-Jährigen im Robert-Schumann-Saal in Düsseldorf einen großen Auftritt. Pekingoper-Stücke wurden am Erasmus aufgeführt. Flaggentanz, Jonglage und Akrobatik waren zu sehen. Volkstümliche und moderne Kunst gehören zum Programm „Kunst ohne Grenzen“.