Mordfall in Grevenbroich : Claudias Vater bedankt sich für das Engagement in Hemmerden

Grevenbroich Friedhelm Ruf, Vater der 1996 ermordeten elfjährigen Claudia, zeigt sich gerührt vom Einsatz der Hemmerdener. Der Mörder habe nicht nur seine Familie zerstört, sondern den ganzen Ort geschockt.

Dabei würden die sieben Männer, die unsere Redaktion vorstellte, ebenso tatkräftig mithelfen wie der Unternehmer, der eine elektronische Anzeigetafel an der Straße von der Autobahnauffahrt nach Hemmerden installierte. „Sie alle fordern, beim DNA-Test mitzumachen “, sagt Ruf. „Bei diesem positiven Engagement des Dorfes helfen junge und alte Menschen mit – und alle in Hemmerden, die diesen schlimmen Mord nicht ungesühnt bleiben lassen wollen. Dafür möchte ich mich bei allen bedanken.“

Es könnte sein, „dass es einer von uns war“, der den Mord begangen hat, einer der mit dem Dorf in Zusammenhang stehe. „Solche schlimmen Dinge des Bösen geschehen auch anderswo, in Städten und Dörfern. Es tut mir leid, dass dies auch in dem kleinen Dorf, in dem ich meine Kindheit verbracht habe, geschehen ist“, betont Ruf. „Aber ich mache das Dorf und seine Menschen niemals dafür verantwortlich, dass dort so etwas geschehen konnte.“