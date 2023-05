Volkslauf in Grevenbroich Citylauf soll Schüler für den Sport begeistern

Was wäre der Grevenbroicher Citylauf ohne die vielen Schüler, die dort an den Start gehen? Die Veranstaltung wäre wohl nicht ansatzweise so groß, so lebendig – und die Atmosphäre eine ganz andere. Tatsächlich machen Grevenbroicher Schüler einen wesentlichen Teil der Läufer aus, allen voran die Grundschulen. Das ist kein Zufall, denn: Die Organisatoren wenden sich gezielt an Kinder und Jugendliche, um so früh wie möglich die Begeisterung für Sport bei jungen Grevenbroichern zu wecken. Das gilt nun ganz besonders: Der Trend der vergangenen Jahre zeigt, dass sich immer weniger Kinder regelmäßig bewegen. Viele gehen nicht einmal mehr zu Fuß zur Grundschule.