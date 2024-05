Volkslauf in Grevenbroich Citylauf 2024 mit geändertem Raumkonzept

Eine Großveranstaltung in der Grevenbroicher Innenstadt wirft ihre Schatten voraus: In knapp vier Wochen findet die achte Auflage des Citylaufs statt – ein Volkslauf für Menschen aller Altersschichten, egal ob mit oder ohne Lauferfahrung. Der Startschuss fällt am Freitag, 14. Juni, 17.30 Uhr, wie gewohnt an der Erftbrücke, dem Übergang von der Bahn- zur Breite Straße. Schon jetzt haben sich rund 500 Teilnehmer beim Förderverein Citylauf Grevenbroich angemeldet. Die Veranstalter gehen davon aus, dass es am Ende auch in diesem Jahr wieder 2000 oder mehr Teilnehmer sein werden, die ins Ziel laufen.