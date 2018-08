Grevenbroich: City-Trödel in der Innenstadt

Grevenbroich Rund 100 Händler boten bei der Veranstaltung des Stadtmarktings alte und schöne Schätzchen an.

Bereits am Morgen war die Innenstadt voller Leben – der City-Trödelmarkt zog mehrere Tausend Menschen in die Fußgängerzone. Sie fanden an rund 100 Ständen etliche alte Schätzchen. Die Second-Hand-Meile erstreckte sich über den gesamten Marktplatz sowie die Breite Straße.

Die zahlreichen Händler boten alles an, was bislang im Keller, auf dem Speicher, im Kleider- oder Schuhschrank sein Schattendasein gefristet hatte. Damit hat das Stadtmarketing Grevenbroich wieder einmal sein Ziel erreicht, auch am Wochenende Leben in die Innenstadt zu bringen. Für den Andrang sorgte auch das schöne Wetter, das Händlern wie Nadja Chramzowa viele interessierte Standbesucher bescherte: „Wir vom ,Haus Portz’ machen bereits seit Anfang an mit einem eigenen Stand beim City-Trödel mit“, sagt die Mitinhaberin der Gaststätte. „Alles, was wir und unsere Mitarbeiter aussortieren, bieten wir an.“ Darunter befanden sich auch bunte Taschen, Schuhe oder Schmuck sowie ein altes Telefon mit Wählscheibe. „Das haben wir von Anfang an dabei, aber bisher hat es noch keinen Liebhaber gefunden. Dabei funktioniert es noch tadellos und hat echten Retro-Charme.“