Traditioneller Stadtlauf im Juni: Grevenbroicher City-Lauf startet mit einigen Neuerungen

Grevenbroich Seit dem ersten Startschuss vor fünf Jahren hat sich die Teilnehmerzahl mehr als verdoppelt: Am 28. Juni feiert der „City-Lauf“ nun seine nächste Auflage und ein kleines Jubiläum, wie die Chef-Organisatoren Bernd Juckel und Willy Helfenstein nicht ohne stolz bemerken.

„Der City-Lauf ist ein Event. Wir haben eine Marktlücke geschlossen“, schauen sie auf die erfolgreichen Veranstaltungen zurück. Vor allem der Jedermanns-Lauf hat „viel Lokalkolorit“, und die in allen Kategorien „interessanten, abwechslungsreichen Strecken“, die nicht nur wie es der Name verspricht durch die Innenstadt, sondern auch entlang von Sehenswertem und Kontemplativen wie der Erft, führt, tragen zur Begeisterung bei Teilnehmern und Zuschauern bei. Minimalistische Neuerungen sollen für noch mehr Vergnügen bei den Hobby-Sportlern sorgen.

So wird erstmals für die Strecken fünf und zehn Kilometer eine Netto-Zeitnahme eingeführt. „Besonders die, die nicht in vorderster Reihe starten können, finden das interessant“, wissen die beiden Organisatoren. Denn nicht wie bislang wird dann gestoppt, wie rasch der flinkeste Renner unterwegs ist, sondern individuell die Zeit genommen. Weitere Veränderung: Bislang gab es über die Distanz von fünf Kilometern zwei Disziplinen, nun wird der „Flotte Fünfer“ im „Jedermann-Fünfer“ aufgehen. „Denn die, die richtig schnell unterwegs sind, melden sich bevorzugt für die zehn Kilomter weite Strecke an“, wissen die beiden.

„Alle Kategorien richten sich an alle“, damit im Vorfeld geübt werden kann, gibt es ebenfalls seit fünf Jahren den Lauftreff. Immer dienstags ab 19 Uhr geht es nach Lust und Laune, Können und Disziplin am Schlossstadion rund um den Bend auf Trainingstour. „Das Angebot ist offen für alle, Anmeldungen sind unnötig“, auch besteht nicht der Zwang, Woche für Woche mitzuüben. Auch hier sprechen die Zahlen für sich: „Im ersten Jahr waren wir durchschnittlich 20 Läufer, inzwischen sind wir gerne 40“, bilanziert Willy Helfenstein. Ob Anfänger oder ambitionierter Läufer, „unser Ziel ist, die Menschen in Bewegung zu bringen“, führt Bernd Juckel aus. Ganz besonders rühren die Organisatoren deshalb für den 5. City-Lauf an Grevenbroichs Schulen die Reklametrommel zum Mitmachen.