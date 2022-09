Mitten in Grevenbroich : City-Herbst wird zum Erlebnismarkt

Grevenbroich Der traditionelle City-Herbst zeigte am Sonntag ein etwas verändertes Gesicht: Die Organisatoren hatten nicht nur einen Erlebnismarkt auf die Beine gestellt, sondern boten vor allem eine Plattform für Jobangebote und -suchende.

In der Coens-Galerie steht der Großteil der Geschäftsflächen leer – ein trostloser Anblick. Alles andere als trostlos: die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Junge Leute, die eine Lehrstelle suchen, haben die Qual der Wahl. Dirk Reiff vom Personalrat der Stadt sucht längst nicht nur händeringend Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen, auch in anderen Bereichen können Stellen nicht besetzt werden. Bianca Hensen von RWE weiß, dass das Ziel, 170 Auszubildende einzustellen, ein sehr anspruchsvolles ist. „Das fällt uns von Jahr zu Jahr schwerer.“ Ihr Kollege Apostolos Papadopoulos machte darauf aufmerksam, dass der Energiekonzern ein Arbeitgeber mit Zukunft ist: „Wir bieten Ausbildungen in technischen Berufen an, suchen aber auch Forstwirte und Landwirte für die zu renaturierenden Flächen.“ Ulrich Effelsberg von der Bundesagentur für Arbeit befürchtet, dass die Einführung des Bürgergeldes bei bestimmten Zielgruppen das Interesse an einer Arbeit noch mehr schwinden lässt. Dominik Becker von der Agentur für Arbeit und Stefan Schmitz vom Jobcenter wissen, dass die Arbeitgeber um jeden Schulabgänger kämpfen, besonders leicht haben es junge Leute, die sich für einen Handwerksberuf interessieren. Reinhard Blankertz aus Gierath bietet seit Jahrzehnten Planwagenfahrten an und sucht jetzt einen fleißigen, kreativen und zuverlässigen Nachfolger. Draußen warben AWO-Mitarbeiterinnen und die Migrationsberatung für die Leistungen des Willy-Könen-Bildungswerkes. Der Deutschordens Kindergarten in Elsen war unter anderem durch die Leiterin Claudia Nwancha vertreten: „Wir brauchen mindestens zwei Fachkräfte.“