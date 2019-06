Partykonzepte aus Kapellen für die Prominenz : Konzepte für Promi-Partys und Messen

Kapellen Christoph Zimmermann und André Scheftewitz sind Veranstaltungstechniker. Seit 2013 zaubern sie vom Firmensitz in Kapellen für Ereignisse wie die After-Show-Party zu „Germany’s next Topmodel“ in Düsseldorf.

Das sei eben das Tolle an ihrem Standort in Grevenbroich, „wir sind logistisch perfekt angebunden und können von hier aus in alle Himmelsrichtungen starten“, sagen sie.So leidenschaftlich Christoph Zimmermann und André Scheftewitz über ihre Arbeit sprechen, so sehr hüllen sie sich darüber in Schweigen, was auf den Promi-Partys oder hinter den Kulissen ihrer Veranstaltungen so los ist. Was Olivia Jones, Blümchen und Co. jenseits des von ihnen designten Rampenlichts machen, liegt für sich sprichwörtlich im Dunkeln.