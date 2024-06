„VielHarmonie“ in Grevenbroich Chor feiert 50-jähriges Bestehen mit Musik aus „König der Löwen“

Fünf Jahrzehnte Chorgesang in der Grevenbroicher Südstadt – das gibt den Mitgliedern von „VielHarmonie“ Anlass zum Feiern. Diesen Samstag, 29. Juni, 19.30 Uhr, steht in der Südstadt-Kirche St. Joseph ein Jubiläumskonzert auf dem Plan. Die Sänger wollen einen Querschnitt aus den vergangenen Jahrzehnten zum Besten geben. Was den Chor auszeichnet: Die rund 35 Mitglieder im Alter zwischen 30 und 70 Jahren singen viel aus den Bereichen Gospel und Pop, auch Stücke aus Musicals. So sollen 22 Titel angestimmt werden, darunter ein Medley von „König der Löwen“, wie Chorleiterin Kerstin Landsky ankündigt. Die Gemeinschaft hat das Medley von März an neu einstudiert.