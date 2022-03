Aktion der Kirche in Grevenbroich und Rommerskirchen : Chöre singen auf dem Marktplatz für den Frieden

Aktion der Kirche in Grevenbroich und Rommerskirchen

Schon am 25. Februar hatte die evangelische Gemeinde zu einem Friedensgebet auf dem Marktplatz eingeladen. Foto: Staniek, Dieter

Grevenbroich/Rommerskirchen Die Chöre aus den katholischen Gemeinden in Grevenbroich und Rommerskirchen unternehmen am Dienstag, 8. März, einen Sternmarsch durch die Innenstadt. Ihr Ziel ist der Marktplatz: Im Schatten der City-Kirche St. Peter und Paul laden die Sänger für 18.30 Uhr zu einem gemeinsamen „Singen für den Frieden“ ein.

Der aus der Ukraine stammende Chorleiter Feliks Sokol macht sich Sorgen um das Leben seiner Mutter, die in einem Hochhaus in der von russischen Angriffen schwer erschütterten Stadt Charkiw lebt. „Die Frau weigert sich, ihre Wohnung zu verlassen“, schildert Chorleiterin Kerstin Landsky, die ihren Kollegen gefragt hat, wie seiner Mutter geholfen werden könne. „Beten“ habe Sokol daraufhin gesagt – und das soll in der nächsten Woche wörtlich genommen werden.