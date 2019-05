Grevenbroicher in Südafrika gewählt : Chefarzt Noé leitet jetzt internationale Gesellschaft

Grevenbroich Als erster Deutscher ist der Chefarzt der Frauenklinik am St. Elisabeth-Krankenhaus, Privatdozent Günter Noé, jetzt in Kapstadt (Südafrika) zum Vizepräsidenten der Internationale Gesellschaft für Gynäkologische Endoskopie (ISGE) gewählt worden.

Damit wird er in den nächsten sechs Jahren an leitender Position ehrenamtlich arbeiten. Denn gemäß den Statuten des Fachverbandes wird der Grevenbroicher Arzt 2021 dem US-Amerikaner Paya Resad Pasic in das Amt des Präsidenten folgen. Dann steht Noé einer internationalen Gesellschaft von hochqualifizierten Fachärzten vor, der weltweit etwa 1150 zahlende Mitglieder und weitere 3000 sogenannte assoziierte Mitglieder angehören. Neue Aufgaben kommen auch auf seinen Kollegen Michael Anapolski zu, Leitender Oberarzt der Dormagener Klinik für Frauenheilkunde. Er wurde bei der Konferenz in Kapstadt neu in den Beirat der ISGE gewählt. Dort kann er kann sein wissenschaftliches Knowhow wie auch seine didaktische Erfahrung einbringen.