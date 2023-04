Was ChatGPT über Grevenbroich (nicht) weiß Künstliche Intelligenz träumt vom Gartenstadt-Freibad

Wenn die Tage wieder wärmer werden, die Sonne heiß vom Himmel scheint, dann werden sie wieder wach – die Erinnerungen an die Freibäder in Grevenbroich, die längst ihre Tore geschlossen haben. Die Riesenrutschen am Alten Schloss, die Wellenschieber an der Glück-Auf-Straße in Neurath – das alles ist Geschichte. Wie gut, dass es da noch das Freibad in Wevelinghoven gibt, das Spaß für Klein und Groß verspricht.