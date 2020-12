Charlotte Häke aus Laach : Zehn Jahre als Lotsin für behinderte Menschen aktiv

Grevenboich Die Laacherin hat bereits mehrere tausend Frauen und Männer mit Behinderungen bei Problemen beraten. Sie ermöglicht ihnen eine barrierefreie und inklusive Teilhabe am Leben.

Charlotte Häke aus Laach kann jetzt auf eine zehnjährige ehrenamtliche Arbeit als Lotsin für Menschen mit Behinderungen zurückblicken. Anfang Dezember 2010 wurde sie von dem damaligen NRW-Sozialminister Guntram Schneider zertifiziert und ernannt. Die heute 63-Jährige hatte sich zuvor in mehreren Seminaren auf diese Aufgabe vorbereitet.

Eine Aufgabe, die Charlotte Häke, nach eigenen Angaben viel Freude bereitet. Bei schwierigen und daraus resultierenden haftungsrelevanten Fällen sucht sie den Kontakt zu erfahrenen Juristen oder anderen Fachleuten. Dafür hat sich die Laacherin in den vergangenen Jahren ein umfangreiches, mittlerweile bundesweites Netzwerk aufgebaut.

Nach zehn Jahren ist für Häke – die auch Vorsitzende des Vereins „Sternschnuppen für behinderte Kinder“ – noch lange nicht Schluss. „Ich stehe weiterhin für Beratungen zur Verfügung, um Menschen mit Behinderung eine barrierefreie und inklusive Teilhabe am Leben zu ermöglichen“, sagt sie. Charlotte Häke ist unter Telefon 02181 1649051 oder per E-Mail an charlotte.haeke-lotsen-nrw@gmx.de zu erreichen.